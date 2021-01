Kleintransporter krachte auf Wiener A23 in Pannenfahrzeug

Zwei Leichtverletzte forderte ein Unfall auf der Südosttangente (A23) am Montagvormittag. Ein Kleintransporter krachte in das Heck eines am Pannenstreifen abgestellten Pannenfahrzeugs.

Ersten Erhebungen zufolge stand das Pannenfahrzeug am Pannenstreifen der A23 in Fahrtrichtung Norden mit eingeschalteter gelben Warnleuchte, um dort einen Pkw abzusichern, der einen Reifenschaden hatte. Der Lenker des Kleintransporters (60, Stbg.:Österreich) fuhr am rechten Fahrstreifen, geriet auf den Pannenstreifen und fuhr krachte in das Heck des Pannenfahrzeugs.

Bei dem Aufprall wurde das Pannenfahrzeug auf den vor ihm abgestellten Pkw aufgeschoben, wobei dieses wiederum gegen die Leitplanke gedrückt wurde und auf dem Dach liegen blieb. Zum Zeitpunkt des Aufpralls befand sich der Pannenfahrer (60) laut eigenen Angaben gerade beim Reifen des abgestellten Pkw und wurde durch den Anprall umgeworfen. Der Lenker (56) des schadhaften Fahrzeugs befand sich zwischen den Fahrzeugen bei der Leitplanke und wurde beim Aufprall über diese geworfen.