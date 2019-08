Kleinparteien starten mit persönlichem Engagement in den Wahlkampf

Meinungsforscher sehen für Kleinparteien wie der KPÖ oder "Wandel" nur minimale Chancen bei der Nationalratswahl im September.

Parteichef und Listenerster Fayad Mulla - der WANDL (die Kurzbezeichnung am Stimmzettel) 2012 gegründet hat - hat mittlerweile einige 100 Mitstreiter um sich gesammelt. Rund 100 sind Parteimitglieder - aber eine klassische Mitgliederpartei will man ohnehin nicht sein, erklärte Mulla der APA.

WANDL als Sammelbecken für Menschen, "die sich nach anderer Politik sehnen

Denn das Wahlkampfbudget ist sehr schmal. "Wandel" finanziert sich ausschließlich über Spenden von Privatpersonen (nicht Unternehmen). Sie werden, wie auch die Ausgaben, auf der Homepage (http://derwandel.at) ausgewiesen. Für die jetzige Wahl kamen bisher rund 10.000 Euro herein, aber seit die Kandidatur geschafft ist "vergeht kein Tag ohne Spende", freut sich Mulla. Finanziert werden damit Infomaterial und -stände, die Miete für das - am Montag bezogene - Wahlkampfbüro in der Mariahilfer Straße und Social Media-Werbung.