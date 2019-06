Kleinparteien sammeln in den Ferien Unterschriften

Zahlreiche Kleinparteien, die im Herbst bei der NR-Wahl österreichweit antreten wollen, begeben sich in den Sommerferien auf Stimmenfang. 2.600 Unterstützungserklärungen werden benötigt, um am Stimmzettel zu stehen.

Unterstützungserklärungen auch je nach Bundesland

Bei der Nationalratswahl kann man auch nur in einzelnen Bundesländern kandidieren. Die nötigen Unterstützungserklärungen richten sich nach der Größe: Im Burgenland und in Vorarlberg steht man mit 100 Unterschriften am Stimmzettel, in Tirol, Kärnten und Salzburg sind 200 nötig, in Oberösterreich und der Steiermark 400 und für die beiden stimmenstärksten Länder Niederösterreich und Wien braucht man 500 Unterstützer.