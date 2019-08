Kleinparteien haben bei NR-Wahl wenig Chancen

Bisher schafften es nur zehn von 81 Kleinparteien ins Parlament, 2013 zogen mit den NEOS und Team Stronach gleich zwei in den Nationalrat ein. Heuer dürfte es für die Kleinparteien nicht so rosig aussehen.

Beachtliche 13 Parteien - acht davon bundesweit, der Rest in einzelnen Ländern - kandidieren heuer bei der Nationalratswahl . Auch die bisher kaum in Erscheinung getretene Partei "Wandel" hat, ebenso wie die KPÖ, die österreichweite Kandidatur geschafft. Die Chancen für die Kleinparteien, ins Parlament einzuziehen, sind heuer allerdings noch etwas geringer als sonst.

Denn bei dieser von Sebastian Kurz (ÖVP) angesichts des Ibiza-Videos von Heinz-Christian Strache (FPÖ) ausgerufenen Neuwahl geht es in besonderem Maß um eine "Richtungsentscheidung", erklärte Meinungsforscher Peter Hajek (unique research/Public Opinion Strategies) der APA. Die ÖVP ist zwar in den Umfragen unangefochten Erste. Aber es geht um die Frage, mit wem sie in der nächsten Periode regiert.