Kleines Haus der Kunst eröffnet am Wiener Naschmarkt

Mit dem Kleinen Haus der Kunst gibt es ab Herbst einen neuen Kunstraum gegenüber der Secession am Wiener Naschmarkt.

Die Berliner König Galerie zeigt ab September in Zusammenarbeit mit der Dots Group dort die Ausstellung "One Decade of Female Sculptors". Die Präsentation vereint laut Ankündigung an die 30 Künstlerinnen, die in der vergangenen Dekade einen wichtigen Beitrag zum zeitgenössischen Diskurs in der Bildhauerei geleistet haben.