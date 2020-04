Kleiner ORF-ESC: Malta holt sich den Tagessieg Nr. 2

Am Donnerstag konnte sich Malta beim kleinen ORF-ESC den Tagessieg Nummer 2 holen. Damit ist die Sängerin Destiny mit Island in der Endrunde.

Die Fachjury beim "kleinen Song Contest" des ORF scheint ein Faible für Inseln zu haben: Nachdem zum Auftakt des Showtrios am Dienstag die zehn einstigen ESC-Vertreter von Conchita abwärts Islands Dadi Freyr und Gagnamagnid mit der ironischen Electronummer "Think about Things" zum Tagessieger kürten, fiel am Donnerstag die Wahl auf Maltas Stimmwuchtbrumme Destiny mit "All of My Love".