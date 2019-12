Kleine Rabe Socke - Suche nach dem verlorenen Schatz: Kritik und Trailer zum Film

Der kleine Rabe Socke darf auf großer Leinwand ein neues Abenteuer erleben: Der Rabe mit der rot-weißen Ringelsocke am linken Fuß und dem großen gelben Schnabel im Gesicht wird in diesem Animationsabenteuer von Frau Dachs zum Aufräumen auf den Dachboden geschickt. Dort entdeckt unser Held in einem versteckten Raum eine Schatzkarte.

Der kleine Rabe Socke 2: Kurzinhalt und Kritik

Der kleine Rabe mit der rot-weißen Ringelsocke am linken Fuß und dem großen gelben Schnabel im Gesicht wird in diesem Animationsabenteuer von Frau Dachs zum Aufräumen auf den Dachboden geschickt. Dort entdeckt unser Held in einem versteckten Raum eine Schatzkarte. Gezeichnet wurde diese von Opa Dachs, der danach spurlos verschwand. Der kleine Rabe ist euphorisiert - so eine echte Schatzkarte, das ist doch was! Also macht er sich daran, den Schatz zu finden, und das nicht allein, sondern mit Freund Eddi-Bär an seiner Seite. Wer den Schatz entdeckt, so die Legende, der soll nicht weniger werden als König des Waldes. Auch der Kleine Dachs und das Bibermädchen Fritzi schließen sich dem Schatzsuchduo an.