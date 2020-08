Kleine Parteien profitieren: Neues Wahlrecht bei der Wien-Wahl 2020

Bei der Wien-Wahl 2020 gilt zum ersten Mal das neue Wahlrecht. Bisher wurden Parteien mit vielen Stimmen bei den Mandaten bevorzugt, nun soll diese Verzerrung vermindert werden.

Berechnung der Mandate wird geändert

Will eine Partei flächendeckend antreten, muss sie mindestens 18 Wahlvorschläge - und wenn sie will auch einen weiteren auf Stadtebene - einreichen. Denn die Mandate für den Wiener Landtag (der zugleich Gemeinderat ist) werden auf zwei Ebenen verteilt: In den 18 Wahlkreisen und auf Stadtebene.

100 Mandate zu vergeben

Das ergibt schon die 100 Mandate, die am 11. Oktober zu vergeben sind. Allerdings werden nie alle Mandate in den Wahlkreisen ausgeschöpft, es bleiben Restmandate übrig. 2015 waren das 30. Diese werden dann auf Landesebene verteilt - und innerhalb der Parteien nach ihrem Stadtwahlvorschlag. An der Mandatsverteilung auf Stadtebene können nur jene Parteien teilnehmen, die entweder in einem Wahlkreis direkt ein Mandat geholt haben - oder Wien-weit fünf Prozent der Stimmen holten.