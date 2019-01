Kleinbusse im Großraum Wien gestohlen: Autodiebe festgenommen

Eine Autodiebesbande, die sich auf die Entwendung von Kleinbussen im Großraum Wien spezialisiert hatte, wurde von Ermittlern des Wiener Landeskriminalamtes aus dem Verkehr gezogen.

Festnahme in Wien-Simmering

In der Nacht auf Samstag waren die Ermittler den Dieben in Wien-Simmering dann einen Schritt voraus. Beamte der Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten die Gang beim Aufbrechen eines Kleinbusses und nahmen sie fest, so das Bundeskriminalamt (BK) am Dienstag. Fünf Verdächtige wurden aus dem Verkehr gezogen. Die Polizisten stellten Einbruchswerkzeug sicher. Auch technisches Equipment zum Anlernen von Autoschlüsseln fiel ihnen in die Hände.