Kleinbus erfasst Bub in NÖ: Achtjähriger verstarb im Spital

Ein Achtjähriger war in Baden am Mittwoch von einem Kleinbus erfasst worden. Der Bub erlag seinen Verletzungen.

Der Gesundheitszustand des Achtjährigen, der am Mittwochnachmittag in Baden von einem Kleinbus erfasst und überrollt wurde, war am Donnerstagvormittag weiter kritisch gewesen. Wie ein Sprecher der Stadtpolizei Baden zudem mitteilte, befand sich der Bub auf der Kinderintensivstation des Wiener SMZ Ost. Die Exekutive gab indes weitere Details zum Unfallhergang bekannt.