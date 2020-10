Eine 20-Jährige wurde bei dem Unfall in Wien-Penzing schwer verletzt.

Eine 20-Jährige wurde bei dem Unfall in Wien-Penzing schwer verletzt. ©Berufsrettung Wien

Klein-Lkw und Pkw überschlugen sich bei Unfall in Wien-Penzing

Ein Verkehrsunfall in Wien-Penzing forderte am Sonntag drei Verletzte. Ein Klein-Lkw und ein Pkw überschlugen sich nach einer Kollision und blieben am Dach liegen.

Am 11. Oktober kam es im Zuge eines Fahrstreifenwechsels auf der Wientalstraße in Wien-Penzing zu einer Kollision zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw.