Kleidung in Brand gesetzt: Wiener Pflegeheim-Bewohner nach Unfall verstorben

Jener Pensionist, der sich am Freitag in einem Wiener Pflegewohnheim aus Versehen selbst anzündete, ist nun seinen schweren Verletzungen im Spital erlegen.

Am 27. Oktober kam es gegen 11.00 Uhr in einem Zimmer eines Pflegewohnheims in Wien-Liesing zu einem Brand, der vom Personal gelöscht werden konnte.