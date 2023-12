Klavier von Peter Alexander wird versteigert

Das Klavier von Peter Alexander wird im Dezember versteigert.

Das Klavier von Peter Alexander wird am 13. Dezember bei einer Dorotheum-Online-Auktion versteigert. Der Startpreis für den Steinway Halbkonzertflügel, Baujahr 1956, weiß lackiert und mit Golddekor verziert, wurde vom Auktionshaus in einer Aussendung vom Montag mit 35.000 Euro beziffert. Das 2013 generalüberholte Instrument befand sich bis zum Tod des Entertainers in dessen Haus in Wien Grinzing.