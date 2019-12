Klassikfestival "FreudeNow" auf der Wiener Galopprennbahn

Im Sommer 2020 erhält Wien ein Klassikfestival auf der Galopprennbahn Freudenau. Zum Besten gegeben werden unter anderem Wagners "Der fliegende Holländer" und Wolfgang Amadeus Mozarts "Die Zauberflöte".

FreudeNow: Klassisches Festival im Sommer

"Seit Sommer 2018 wird an dem Festival gearbeitet", sagte der Intendant und künstlerische Leiter Ernst Theis bei einer Pressekonferenz am Montag. Ein klassisches Festival im Sommer habe in der Kulturstadt Wien bis dato gefehlt. Mit der neuen Veranstaltung wolle man sowohl Wiener als auch Touristen anlocken. An über 20 Spieltagen stehen neben Opernvorstellungen wie der Eigenproduktion "Two Very Special Friends" über Giacomo Puccini und Franz Lehar oder "Operette Made in Austria" von und mit Herbert Lippert und Ildiko Raimondi Shows des ungarischen Zirkus Recirquel auf dem Plan, außerdem wird Filmmusik mit Live-Orchester gespielt.