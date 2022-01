Klappt es 2022 mit großen Konzerten?

2021 war für die Popmusikbranche nicht leicht - aber was führt 2022 im Hinblick auf Konzerte im Schilde?

Konzerte verschoben, gestrichen, neu angesetzt

Tausende Fans dicht gedrängt im Ernst-Happel-Stadion, tagelanges Zelten und Feiern auf den Feldern nahe Nickelsdorf beim Nova Rock oder abtanzen zu wummernden Beats beim Frequency: All das hat es zuletzt nicht gegeben. Große Konzerte und Festivals mussten verschoben, abgesagt oder neu angesetzt werden. Heuer soll es wieder klappen, und das Programm ist ein dichtes, wenn man sich Auftritte von Rammstein, Pearl Jam, Ed Sheeran, Guns N' Roses oder Aerosmith vor Augen führt, die allesamt in den kommenden Monaten über die Bühne gehen sollen. Das Bedürfnis nach erinnerungswürdigen Livemomenten scheint jedenfalls ungebrochen, sind viele der großen Konzerte doch bereits ausverkauft oder nahe dran. Einzig: Die Unsicherheit bleibt. Omikron hält Europa in Atem, und ein vorzeitig ausgerufenes Ende der Pandemie ist wohl wenig zielführend. Große Events wie die oben genannten sind eigentlich nur mit Stehplätzen durchführ- und finanzierbar. Ob Nova Rock und Co heuer also wieder Tausende Fans anlocken, es bleibt - leider - abzuwarten. Den 2G-Nachweis werden Konzertfreunde jedenfalls dringend benötigen, so viel scheint sicher.