Klage wegen mangelhafter Beschreibung von Corona-Produkten

Weil das Unternehmen KitzVenture GmbH Desinfektionsmittel und Mundschutzmasken online nur mangelhaft beschrieben hat, klagt nun der VKI.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im Auftrag des Sozialministeriums Klage gegen das in Kitzbühel ansässige Unternehmen KitzVenture GmbH eingebracht. Das Unternehmen biete auf der Webseite mundschutzmasken24.com Desinfektionsmittel und Mundschutzmasken an, habe die Produkte allerdings nur mangelhaft beschrieben, teilte der VKI am Dienstag mit.