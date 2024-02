KitchA - Sticks & Rolls: Ein Fusion Food Abenteuer am Puls der Stadt Wien

KitchA - Sticks & Rolls ist ein weiterer Fixpunkt für Kulinarik-Liebhaber im Herzen Wiens. Die Einladung zu einer Entdeckungsreise durch die Weiten Asiens, gepaart mit dem pulsierenden Flair der Streetfood-Kultur, lässt die Abenteuerlust unseres Gaumens aufleben.

Asiaten gibt es in Wien etwa so wie Sand am Meer. Was macht das KitchA also zu einem besonderen Restaurant?