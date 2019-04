Kirschenhainfest findet am 24. April auf der Wiener Donauinsel statt

Zum 18. Mal jährt sich heuer das Kirschenhainfest auf der Wiener Donauinsel. Nachdem es im letzten Jahr ins Wasser gefallen ist, gibt es nun auch einen Ausweichtermin bei Schlechtwetter.

Veranstaltet wird das Kirschenhainfest am 24. April 2019 von 13-17 Uhr in Anlehnung an das japanische Kirschblütenfest Ohanami. Anlässlich des Jubiläums 150 Jahre Freundschaft Österreich-Japan wird in einer feierlichen Zeremonie eine neue Kunstinstallation beim Kirschenhain eingeweiht. Bei Schlechtwetter wird das Fest auf den 25. April 2019 verschoben.