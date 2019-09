Kirchenglocke am Wiener Schafberg versetzt: Anrainer erzürnt

Die Kirche am Schafberg hat keine Glocke mehr und das lässt jenen, die sich um das Gotteshaus kümmern keine Ruhe. Der Dornbacher Pfarrer soll das Geläut entfernt haben, weil er es für eine andere Kirche braucht.

Vor einer Woche wechselte die Glocke aus der Kirche am Schafberg in Wien-Hernals ihren Standort, seitdem ist es still am Schafberg. Denn die Glocke wird künftig in der größeren Dornbacher Kirche läuten, die Anreiner sind jedoch erbost.