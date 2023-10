In der Pauluskirche in Wien-Landstraße werden 15 Fenster, die vom NS-Künstler Rudolf Böttger gestaltet wurden und antisemitische Darstellungen enthalten, mit farbigen Stoffbahnen verdeckt.

Das berichtete laut Kathpress der evangelische Pressedienst am Montag. In weiterer Folge sollen sie komplett ausgetauscht werden, kündigte die Pfarre an.

Antisemitische Kirchenfenster von NS-Künstler in Wiener Kirche verhüllt

"Die Fenster wurden in den 1960er-Jahren in den noch jungen Kirchenbau nachträglich eingebaut", sagte Pfarrerin Elke Petri. Das Bedrückende dabei sei, "dass das Bildprogramm antisemitisch ist und den Zeitgeist des NS-Reiches spiegelt". So werde Jesus als arischer Jüngling dargestellt, kleine Mädchen sähen aus, als kämen sie direkt aus dem Bund Deutscher Mädel. "Und schließlich werden Juden in den Kirchenfenstern verletzend dargestellt", sagte die Pfarrerin.