Kirche in Wien-Favoriten ausgeraubt: Polizei bittet um Hinweise

Mitte Februar wurde in eine Favoritener Kirche eingebrochen und dabei goldene Kelche, Sparbücher, Bankkarten sowie Bargeld entwendet.

Unbekannte haben vor rund zwei Wochen in eine Kirche in Wien-Favoriten eingebrochen. Der oder die Täter haben am 18. Februar zeitig in der Früh fünf Türen des Gotteshauses aufgebrochen, um zu ihrem Diebesgut zu kommen, berichtete die Polizei auf APA-Anfrage.