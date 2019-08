Kino unter Sternen: SCS Multiplex Terrassen werden zu Open Air Cinema

Von 15. bis 25. August laden die SCS Multiplex Terrassen zum gratis Open Air Cinema. Es warten acht hochkarätige Filmhighlights auf einer riesigen HD-Leinwand.

Gratis Open Air Kino mit besonderen Filmhighlights

SCS: Sportsfreunde kommen auf ihre Kosten



Auch für die motivierten Sportsfreunde gibt es von 31. August bis 7. September wieder ein breites Gratis-Angebot an Shows, Gruppen-Workouts, Tests, Fitness-Workshops und vielem mehr. Die Calisthenics Show von Team Alpha Bar gilt als eines der Highlights. Von 2. bis 6. September kann man am Water Plaza trainieren. Den Abschluss der Woche stellt schließlich der erste SCS Run presented by Decathlon am 8. September dar. Bei diesem wird erstmals durch das Einkaufscentrum gelaufen. Bis zum 3. September kann man sich online unter www.scs-run.at für den SCS Run anmelden.