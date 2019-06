Kino im Kammergarten 2019: Das Programm beim Belvedere-Sommerkino

Vor der Orangerie des Unteren Belvedere wird wieder zu einem ganz besonderen Freiluftkino geladen - heuer unter dem Motto "Grünblick". Wir haben das komplette Filmprogramm des Kino im Kammergarten.

Highlights beim Sommerkino im Unteren Belvedere

Das komplette Programm beim Kino im Kammergarten

Dienstag, 6. August | 21 Uhr

Letztes Jahr in Marienbad

Alain Resnais, FR, IT, 1961, 94 Min., OmU



Mittwoch, 7. August | 21 Uhr

Under the Tree

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, ISL 2017, 89 Min., OmU



Donnerstag, 8. August | 21 Uhr

Women without Men

Shirin Neshat, DE, AT, FR 2009, 95 Min., OmU



Freitag, 9. August | 21 Uhr

Dogtooth

Yorgos Lanthimos, GR 2009, 93 Min., OmU