Kindesabnahmen: Liste JETZT fordert erneut Ombudsstelle

Am Donnerstag hat die Liste JTZT ihre Forderung nach einer unabhängigen Bundes-Ombudsstelle für Menschen, die von ihrer Meinung nach nicht gerechtfertigten Kindesabnahmen betroffen sind, erneuert.

Liste JETZT: Ombudsstelle für Kindesabnahmen

Kindesabnahmen passieren in Österreich laut JETZT-Obfrau Maria Stern zu häufig - etwa doppelt so oft wie in Relation gesetzt in Deutschland. Dabei sollte dies "die letzte Möglichkeit sein", nachdem alle anderen Mittel ausgeschöpft worden sind.