Kindermuseum "Schloss Schönbrunn" lädt zum bunten Faschingsfest

Am 23. und 24. Februar steigt im Kindermuseum "Schloss Schönbrunn" eine ausgelassene Faschingsfeier samt buntem Programm. Hier alle Infos dazu.

In Poldis Kinderdisco geht an beiden Tagen die Post ab. Schlossgespenst Poldi schwingt mit den kleinen Gästen das Tanzbein. Bei der Schminkstation können sich die Kinder in wilde Raubkatzen, farbenfrohe Fabelwesen und noch vieles mehr verwandeln. Außerdem wartet eine Verkleidungsecke, bei der die Kleinen in kaiserliche Gewänder schlüpfen und anschließend in den historischen Räumen des Museums in die Welt der Kaiserkinder eintauchen.