"Kindermörder Israel": Bedenkliche Graffiti in Wien aufgetaucht

Am Dienstag in der Früh wurdedie Polizei alarmiert, da mehrere Schriftzüge am dortigen Radweg und der dort befindlichen Mauer mit bedenklichen Parolen, bezugnehmend auf den Nahostkrieg, aufgesprüht wurden. Durch die MA 48 wurden die aufgesprühten Schriftzüge rückstandslos entfernt, teilte Polizeisprecherin Julia Schick mit.