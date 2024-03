Kindergarten in Wien-Penzing: Erneuter Missbrauchsverdacht

Ein Pädagoge eines städtischen Kindergartens in Wien-Penzing, gegen den bis Dezember 2023 im Zuge von Missbrauchsvorwürfen strafrechtlich ermittelt worden war, sieht sich nun mit neuen Anschuldigungen konfrontiert.

MA 11 bestätigte entsprechenden "Wien heute"-Bericht

Die MA 11 bestätigte der APA am Donnerstag einen entsprechenden "Wien heute"-Bericht. Konkret soll es bei den Vorwürfen um sexuelle Übergriffe gehen, wie die MA 11 betonte. "Ein Kind hat einem anderen Kind während einer Spielsituation davon erzählt", sagte Sprecherin Ingrid Pöschmann. Die Übergriffe sollen zu einer Zeit stattgefunden haben, als der Mann noch in der Einrichtung gearbeitet hatte, so die Sprecherin.