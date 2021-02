Kindergarten-Cluster in Loosdorf leicht gewachsen

Vier neue Coronafälle gab es am Sonntag rund um einen Kindergarten in Loosdorf. Die Zahl der Infizierten liegt bei insgesamt 46, darunter 31 Kinder und 15 Betreuer.

Der Corona-Cluster um einen Kindergarten in Loosdorf (Bezirk Melk) ist am Sonntag leicht gewachsen. Verzeichnet wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vier neue Infektionen. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 46 an. Betroffen waren 31 Kinder und 15 Betreuer.