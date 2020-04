Kindergarten-Bildung in der Coronakrise als "blinder Fleck"

Auch die Vorschulbildung bleibt in der Corona-Krise auf der Strecke. Das ist besonders für jene Kinder schlimm, die Zuhause nicht Deutsch als Umgangssprache sprechen.

Wie bei den Schulen können auch die Schließungen der Kindergärten zu Bildungs- und Entwicklungsrückständen führen und Beziehungen beeinträchtigen, warnt Elementarpädagogik-Experte Bernhard Koch von der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Als Folge der Coronakrise setze man nun auch in der Elementarbildung auf neue Wege, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben - auch auf digitale.

Wie Beziehungspflege und Bildungsarbeit aussehen kann, wenn sie nicht wie sonst im Kindergarten üblich spielerisch in Alltagsaktivitäten eingebettet wird, zeigt eine von Koch initiierte Beispielsammlung. 150 Kindergartenleitungen und Studierende von Elementarpädagogik-Bachelorstudien an den Hochschulen (alle Bundesländer außer Tirol und Vorarlberg) wurden dafür in den ersten drei Wochen nach dem Shutdown befragt.