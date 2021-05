Kindergärten in NÖ setzen ab 17. Mai auf Lollipop-Tests

Ab kommender Woche werden in den Kindergärten in Niederösterreich zweimal wöchentlich Lollipop-Tests durchgeführt. Die Testungen seien kindgerecht und relativ unkompliziert abzuwickeln.

Sogenannte Schlecker-Tests sollen zusätzliche Sicherheit in den niederösterreichischen Kindergärten bringen. Sie werden ab dem kommenden Montag zweimal wöchentlich in allen Einrichtungen vorgenommen, teilten die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Dienstag mit. Das Land kaufe und verteile etwa 1,2 Millionen Kits für 4,2 Millionen Euro.