Kindergärten der Stadt Wien bereiten sich auf Nikolofest vor

Die Vorbereitungen auf das Nikolofest haben bereits begonnen - zumindest in den Kindergärten der Stadt Wien.

Der Nikolotag ist zwar noch etwas entfernt - aber die Vorbereitungen auf das Fest sind in den Kindergärten der Stadt Wien bereits im Gange. Es wird gebastelt und gezeichnet - aber auch Nikololieder werden gesungen, wie die Stadt Wien in einer Presseaussendung berichtet. "Besondere Freude bereitet es den Kindern, sich auch selbst im Kindergarten als Nikolo zu verkleiden und Gutes zu tun, wie es die Legende von Nikolaus von Myra erzählt", heißt es darin.

Nikolofest im Kindergarten keine Eintagsfliege

Das Nikolofest ist mit Blick auf den Kindergarten keine Eintagsfliege: "Im Kindergarten haben Feste eine lange Tradition, dazu zählt natürlich auch das Nikolofest", wird der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr in der Aussendung zitiert. "Es vermittelt gerade in der heutigen Zeit viele wichtige Botschaften, ganz besonders jedoch, dass wir gerade in schwierigen Zeiten füreinander da sind", so der Bildungsstadtrat.