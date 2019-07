Kinderbetreuung im Sommer: Family Business hilft

Passende Kinderbetreuung ist in den Sommerferien oft schwer zu finden. Der Verein Family Business vermittelt Babysitter, Nannies und Leih-Omis und bietet sogar Au-Pairs an.

Mehr als 21 Tage hat ein Kindergarten im Durchschnitt in Österreich pro Jahr geschlossen, dabei fallen die meisten Schließtage erwartungsgemäß in die Sommerferien. Diese Schließtage stellen viele Eltern österreichweit vor große Kinderbetreuungsprobleme, die bei Schulkindern mit insgesamt zwölf Wochen Ferien pro Jahr noch gesteigert werden. Der Verein Family Business will diese Kinderbetreuungsprobleme lösen.