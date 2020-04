Kinderbetreuung: AK verweist auf "Verwandten- und Freundeskreis"

Erneut hat die Arbeiterkammer (AK) angeprangert, dass Schulen und Kindergärten die Betreuung von Kindern verweigern. AK-Präsidentin Renate Anderl betonte, dass hier niemand abgewiesen werden dürfe.

Der Appell der AK lautete am Montag, dass die per Verordnung erlaubte "Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen" auch in Hinblick auf Kinder verstanden und "praxisgerecht" ausgelegt werden sollte. In diesem Sinn sollte auch die Betreuung durch Verwandte und Freunde möglich sein.