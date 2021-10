Kinderarmut beeinflusst die Gesundheit

Der 17. Oktober ist Internationaler Tag zur Beseitigung von Armut. Die Volkshilfe sieht das jedes Jahr als Auftrag zum Handeln. Vor allem das Thema Kinderarmut lag dieses Jahr im Fokus.

"Am Beginn dieser Woche haben wir mit dem Symposium " Kinderarmut und Kindergrundsicherung" den Start unserer Schwerpunktwoche gelegt. Volkshilfe Direktor Erich Fenninger hat Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt zur Kindergrundsicherung präsentiert", so der Präsident der Volkshilfe Österreich Ewald Sacher.

Kinderarmut wirkt sich stark auf die Gesundheit aus

Bei einer gemeinsam mit der Ärztekammer durchgeführten Umfrage unter Ärzten wurden vor allem Fragen zu den Auswirkungen von Kinderarmut auf die Gesundheit von Kindern gestellt, die Ergebnisse sind alarmierend. "82 Prozent der befragten Ärzte sagen, Kinder sind aufgrund der psychosomatischen Folgen der Armutslage - etwa schlechte Wohnverhältnisse, wie Schimmel oder Kälte, aber auch Mobbing und Stress - häufiger krank. Bei den Kinderärzten nennen gar 89 Prozent diese Ursache. Der permanente existentielle Stress, den armutsbetroffene Kinder und Jugendliche tagtäglich erleben, schädigt also nach Einschätzung der Befragten massiv die Gesundheit der Kinder", fasst Erich Fenninger die Ergebnisse noch einmal zusammen.

Altersarmut wird in Zukunft stärker werden

Aber nicht nur Kinder leiden unter Armut und damit verbundener Ausgrenzung. "Auch die Auswirkungen der Sozialhilfe neu treten immer stärker zu Tage. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf der Regierung. Und auch dem Thema Altersarmut werden wir uns in Zukunft stärker widmen müssen", so Präsident Ewald Sacher. Den Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut nutzt die Volkshilfe schon seit vielen Jahren, um auf ihre Anliegen auf der Straße aufmerksam zu machen. In den Bundesländern veranstaltete die Volkshilfe daher vergangene Woche verschiedene Veranstaltung zum Thema Armut und Kinderarmut.