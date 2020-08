Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD lädt zum Flohmarkt

Die Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD lädt am 18. August zur Schnäppchenjagd zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher. Mehr Infos dazu hier.

Flohmarkt-Erlös kommt Verein und Projekten zugute

Mit dem Erlös der Veranstaltung werden unterschiedliche Projekte, wie beispielsweise Musik- und Kunsttherapien, das Nachhilfeprojekt "Lernblitz" sowie der mobile psychologische Dienst (MPD) und externe onkologische Pflegedienst (EOP), finanziert. Bei letzterem handelt es sich um ein in Österreich bislang einzigartiges Projekt mit dem Ziel, die intensive Behandlung für an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche im gewohnten Umfeld, in den eigenen vier Wänden, zu gewährleisten. Im Jahr 2019 fanden über 1.700 Hausbesuche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland statt.