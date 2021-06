Kinder-Krebshilfe lädt zum Flohmarkt zugunsten krebskranker Kinder in Wien-Alsergrund

Ein Flohmarktbesuch für den guten Zweck: Die Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD lädt wieder zu einer ganz besonderen Schnäppchenjagd zu Gunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher ein.

Das Warten hat ein Ende: Nach einer langen Zeit, in der Veranstaltungen wie diese coronabedingt nicht möglich waren, findet am 16. Juni nun wieder der alljährliche Flohmarkt der Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD im Eingangsbereich zum Büro der Kinder-Krebshilfe statt. Natürlich geschieht dies unter Einhaltung aller aktuell vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Verein und seinen Projekten zugute.

35 Jahre Unterstützung im Kampf gegen Krebs

Seit 35 Jahren steht der Verein erkrankten Kindern und jungen Menschen sowie deren Angehörigen beim Kampf gegen den Krebs in medizinischer, sozialer, psychologischer und rechtlicher Hinsicht zur Seite. Mit dem Erlös dieser Veranstaltung werden unterschiedliche Projekte, wie beispielsweise Musik- und Kunsttherapien, das Nachhilfeprojekt "Lernblitz" sowie der mobile psychologische Dienst (MPD) und externe onkologische Pflegedienst (EOP), finanziert. Bei letzterem handelt es sich um ein in Österreich bislang einzigartiges Projekt mit dem Ziel, die intensive Behandlung für an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche im gewohnten Umfeld, in den eigenen vier Wänden, zu gewährleisten - gerade seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist diese Behandlung mehr denn je gefordert.