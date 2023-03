Kinder & Frauen Flohmarkt am 15. April in Wien-Meidling

Am 15. April 2023 findet wieder der Kinder & Frauen Flohmarkt in Wien-Meidling statt.

Der beliebte lieblingsflohmarkt kommt wieder in den Festsaal Wien-Meidling. Schau vorbei und stöbere dich durch tolle Spielsachen und kaum getragene Vintage-Mode.

Kinder & Frauen Flohmarkt in Wien-Meidling

Am Vormittag von 10-13h füllt sich der Saal in Wien-Meidling mit vielen Familien, die Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderbücher und alles für Sport und Spiel kaufen und verkaufen. Eine riesige Auswahl an sehr gut erhaltener Baby-Erstausstattung zieht viele schwangere Frauen und Paare zum lieblingsflohmarkt, um sich gut und günstig mit Babystramplern, Stillkissen, Stoffwindeln, Babytragen, Tragetüchern, Kinderwägen einzudecken.