Kinder bei Verkehrsunfall am Wiener Handelskai verletzt

Am Montagnachmittag krachte es am Wiener Handelskai bei der Kreuzung mit der Innstraße. In einem der Unfallfahrzeuge befanden sich auch zwei Kinder, sie erlitten leichte Verletzungen.

Ein 34-jähriger Mann fuhr am 1. Februar gegen 17.45 Uhr mit seinem Pkw auf dem Handelskai in Fahrtrichtung Hafenzufahrtsstraße und wollte die Kreuzung mit der Innstraße in gerader Richtung übersetzen. Ein 30-jähriger Mann fuhr mit seinen Kindern (8 und 9 Jahre) auf der Innstraße in Fahrtrichtung Handelskai und wollte nach links einbiegen.