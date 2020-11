Kind von Auto in Wien-Landstraße angefahren und schwer verletzt

Am Donnerstag wurde eiene Zwölfjährige in Wien-Landstraße schwer verletzt. Das Mädchen wurde schwer verletzt.

Eine Zwölfjährige ist am Donnerstag auf einer Kreuzung in Wien-Landstraße von einem Auto angefahren worden. Das Mädchen wurde laut Polizei schwer verletzt. Die Schülerin habe wohl den Schutzweg betreten, obwohl die Fußgängerampel Rotlicht gezeigt haben dürfte, berichtete Polizeisprecher Heinz Holub. Der Unfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr auf einer Kreuzung der Landstraßer Hauptstraße mit dem Rennweg. Das Kind kam mit schwere Verletzungen an den Beinen in ein Spital.