Kind in Hundebox gesperrt: Anklage eingebracht

Die Staatsanwaltschaft Krems hat Anklage im Fall eines Zwölfjährigen erhoben, der laut Vorwürfen seiner Mutter im Waldviertel in einer Hundebox gefangen gehalten und misshandelt worden sein soll.

Diese liege nun beim Landesgericht, sagte Behördensprecher Franz Hütter am Donnerstag auf APA-Anfrage. Weitere Details wurden nicht genannt. Ermittelt worden war gegen die 32-jährige Mutter des Buben u. a. wegen versuchten Mordes. Eine 40-jährige mögliche Komplizin galt als Beitragstäterin.

Kind in Niederösterreich in Hundebox gesperrt: Anklage eingebracht

32-Jährige soll Sohn geschlagen, gefesselt und in Hundebox gesperrt haben

Die 32-Jährige soll ihren Sohn von Anfang September bis November 2022 u. a. geschlagen, gefesselt, geknebelt und ihn wiederholt über Stunden in eine Hundebox eingesperrt haben. Zudem soll sie das Kind hungern lassen haben. Der Bub hatte am 23. November 2022 nur mehr eine Körpertemperatur von 26,8 Grad und war im Koma. Eine Sozialarbeiterin soll die Rettung gerufen haben. Das Kind wurde in eine Klinik gebracht. Der Gesundheitszustand verbesserte sich später. Laut Medienberichten dürften Krankenhauspersonal und eine Lehrerin zuvor Behörden informiert haben.