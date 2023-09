Kind in Hundebox gesperrt: Daten rekonstruiert

Ein Zwölfjähriger war von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gequält worden. Eine umfangreiche Datenwiederherstellung liefert nun weitere Ermittlungserkenntnisse.

Laut "Kronen Zeitung" wurden 2.626 Dokumente zu Chatverläufen der beiden Beschuldigten rekonstruiert. Eine Anklage in der Causa ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Krems indes noch nicht in Sichtweite. Verwiesen wurde auf komplexe Ermittlungen.

Kind in NÖ in Hundebox gesperrt: Daten rekonstruiert

2.626 Dokumente mit Fotos und Videos zum Quälen des Kindes

Exakt 2.626 Dokumente seien zum Vorschein gekommen. Der Inhalt: Anleitungen zum Quälen des Kindes sowie Fotos und Videos des Zwölfjährigen. Ausgetauscht hat sich das Duo aber auch über banalere Alltagsdinge, wie am Montag auch der "Kurier" berichtete.

32-Jährige soll ihren Sohn geschlagen und gefesselt haben

Die 32-Jährige soll ihren Sohn von Anfang September bis November 2022 u.a. geschlagen, gefesselt, geknebelt und ihn wiederholt über Stunden in eine Hundebox eingesperrt haben. Zudem soll sie das Kind hungern lassen haben. Der Bub hatte am 23. November 2022 nur mehr eine Körpertemperatur von 26,8 Grad und war im Koma. Eine Sozialarbeiterin soll die Rettung gerufen haben. Das Kind wurde in eine Klinik gebracht. Sein Gesundheitszustand verbesserte sich später. Laut Medienberichten sollen Krankenhauspersonal und eine Lehrerin zuvor Behörden informiert haben.