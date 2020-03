kika/Leiner stoppt Möbel-Lieferung und Montage

Die Warenauslieferung und Montage findet beim Möbelhaus kika/Leiner nur mehr nach vorheriger Absprache statt.

kika/Leiner liefert nur in wenigen Härtefällen Möbel aus

Bei den ganz speziellen Fällen, in denen man noch tätig werde, handle es sich um täglich 10 bis 20 Auslieferungen in jedem der drei Servicecenter in ganz Österreich. Generell seien Lieferung und Montage aber seit Mittwoch vergangener Woche eingestellt, so Gütebier.