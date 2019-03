Kickl: "Ich halte die Sicherungshaft für notwendig"

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) verteidigt weiterhin die geplante Sicherungshaft für Asylwerber. Er hält diese Maßnahme "für notwendig".

“Ich halte die Sicherungshaft für notwendig”, unterstrich Kickl. Er sprach von einem Schritt in die richtige Richtung, um Fälle wie in Dornbirn (am 6. Februar wurde der Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft erstochen, Anm.) zu vermeiden. Das habe nichts mit einem Angriff auf die Menschenrechte zu tun, sondern schütze vielmehr diejenigen, die potenzielle Opfer werden könnten. Der Minister sprach von der “Schaffung einer rechtsstaatlich sauberen Möglichkeit” bzw. der “Ausnützung von Möglichkeiten, die uns das Europäische Recht gibt”.

Maßnahme für vier Unterkünfte in NÖ wird 500.000 Euro/Jahr kosten

Waldhäusl kündigte eine Initiative an, die zusätzliches Sicherheitspersonal in den Nachtstunden in Asylquartiere bringen soll, in denen es “Gefährder” gebe. Es gehe dabei um die Sicherheit der Bevölkerung ebenso wie in den Häusern selbst. Die Maßnahme für bis zu vier Unterkünfte in Niederösterreich werde 500.000 Euro pro Jahr kosten, sagte der Landesrat auf Nachfrage. Derzeit gebe es einen Sicherheitsdienst bereits in Greifenstein in der Gemeinde St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln). Diese Maßnahme sei von der kommunalen Politik auch “gewünscht”.