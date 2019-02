Doskozil fordert Sicherungshaft auch für Österreicher

Nicht nur Flüchtlinge sollen künftig in Sicherungshaft gehen können, sondern auch Österreicher, fordert SPÖ-Politiker Hans Peter Doskozil. Grundlage müsse jedoch immer ein Gefahrenpotential sein.

Bei der Mindestsicherung ist Doskozil der Meinung, dass das Regierungsmodell noch Nachbesserungen braucht – konkret, was die geringere Summe pro weiterem Kind in Mehrkindfamilien angeht. Für Doskozil sind hier Änderungen nötig, da jedes Kind gleich zu behandeln sei. Insgesamt handle es sich bei der Mindestsicherung um eine Neiddebatte, “die bis zu einem gewissen Grad eine Berechtigung hat”. Am besten könne man dem mit einem entsprechenden Mindestlohn entgegenwirken.

Rot-blaue Koalition im Burgenland hält

In ein rechtes Eck schieben lassen will sich der baldige Leiter einer rot-blauen Koalition ohnehin nicht. Die ganze Diskussion in der Sozialdemokratie, was links oder rechts in der SPÖ sei, bediene nur die Medien und bringe Unruhe in die Partei. Seine Landesorganisation sieht er zwar “konsequent” im Sicherheitsbereich, dafür sei man aber auch an der Umsetzung eines Mindestlohns im Land und werde unter ihm zum Bio-Musterland. Zudem stehe man in Opposition zum Wirtschaftsliberalismus der ÖVP.