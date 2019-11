Kickls berittene Polizei für Wien wird eingestellt

Laut Innenminister Peschorn wird das Projekt "Berittene Polizei" in Wien nicht mehr weitergeführt. Das Prestigeprojekt von Ex-Innenminister Herbert Kickl sei laut Experten nicht Wert, fortgeführt zu werden.

Das Projekt "Berittene Polizei" war unter dem vormaligen Innenminister Herbert Kickl ins Leben gerufen worden. Die Polizeipferde sollten vor allem in Wien bei Demonstrationen und Großereignissen andere Polizeikräfte unterstützen. Dazu wurden ab 2018 insgesamt 12 Pferde angeschafft und bei der Cobra in Wiener Neustadt stationiert. Am Standort Wiener Neustadt wurde mit der Reitausbildung von Polizistinnen und Polizisten begonnen.