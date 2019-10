Kickl will Innenressort für FPÖ

Am Mittwoch hat FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl das Innenministerium für die FPÖ reklamiert, sollte es doch zu Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP kommen.

Es sei für ihn "unvorstellbar", dass das Ressort an die Volkspartei gehe und einen Unabhängigen für das Amt müsse man ihm erst einmal zeigen: "Den gibt es nicht", so der frühere Innenminister vor der Präsidiale.

Opposition für FPÖ weiterhin Plan A

Für Herbert Kickl stellt sich die Situation so dar, dass durch das schwache Ergebnis der FPÖ bei der Nationalratswahl eine grundsätzliche Änderung eingetreten sei. Davor sei die Regierung der Plan A gewesen, nun sei es die Opposition und die Regierung nur noch Plan B. Sollte es zu Verhandlungen kommen, werde die FPÖ dennoch klare Forderungen einbringen. Einen Ausbau der direkten Demokratie brauche es "in Windeseile". Zudem müsse eine ORF-Reform erfolgen.

Wöginger nimmt Kickl-Ansagen gelassen

VP-Klubobmann August Wöginger sieht die Ansagen seines freiheitlichen Kollegen Herbert Kickl, wonach im Fall einer Neuauflage der Koalition das Innenressort an die FPÖ gehen müsste, gelassen: "Das ist seine Meinung", sagte er am Mittwoch nach der Präsidiale. Die FPÖ habe sich ohnehin "vorerst selbst aus dem Rennen genommen" und den Gang in die Opposition angekündigt.