Kontakt zu Identitären: Kickl verteidigt seinen früheren Kabinettschef

Ex-Innenminister Herbert Kickl verteidigt seinen früheren Kabinettschef Teufel und dessen Kontakt zu Martin Sellner. Kickl spricht von wenigen SMS und bestreitet einen "intensiven Kontakt".

Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat seinen früheren Kabinettschef Reinhard Teufel verteidigt, dem Kontakte mit Identitären-Chef Martin Sellner vorgeworfen werden. In der ORF-Sendung "Im Zentrum" sah Kickl am Sonntagabend einen "Rufmord an einer untadeligen Person".