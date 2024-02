Kickl und Vilimsky verzichten erneut auf Akademikerball in Wien

FPÖ-Obmann Herbert Kickl und EU-Wahl-Spitzenkandidat Harald Vilimsky werden am Freitag erneut nicht am umstrittenen Wiener Akademikerball teilnehmen.

Der Akademikerball der Wiener FPÖ sorgt am Freitag abermals für Interessenskonflikte zwischen Links und Rechts. Während sich in der Hofburg Korporierte und blaue Funktionäre ein Stelldichein geben, sind rund um den Veranstaltungsort auch wieder Demonstrationen gegen die Veranstaltungen angekündigt.

Heftige Proteste gegen Akademikerball in Wien

In der Hofburg selbst gaben sich die Teilnehmenden zumeist betont gelassen und verurteilten die "gewalttätigen Ausschreitungen" regelmäßig. Während zu WKR-Zeiten noch regelmäßig Uni-Rektoren die Festreden hielten, brachen auch danach neue Zeiten an: So sprach etwa 2018 der einstige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor den versammelten Burschenschaftern und verurteilte dabei sogar Antisemitismus in den eigenen Reihen.