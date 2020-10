Kickl ortet "Verantwortungslosigkeit in Reinkultur" bei Regierung

FPÖ-Klubobmann Kickl hat bei der Regierung eine "Verantwortungslosigkeit in Reinkultur" geortet. Auch die NEOS kritisieren die Regierung.

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ortet ein "Verordnungs- und Ampelchaos" in Sachen Corona-Pandemie und attestiert der türkis-grünen Bundesregierung Verantwortungslosigkeit in Reinkultur. Man habe einen Staatsnotstand provoziert, meinte er in einer Aussendung. Für die NEOS funktioniert weder die Corona-Ampel noch die Teststrategie.