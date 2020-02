Kickl (FPÖ): Zusammenarbeit mit AfD "wichtig"

Für FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ist der Austausch mit der deutschen Rechtsaußenpartei AfD "wichtig". Im Fokus sieht Kickl die Flüchtlingspolitik, die neue EU-Kommission und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020.

"Da ist es wichtig, mit der AfD, die über viele Informationen als Bundestagspartei verfügt, zusammenzuarbeiten", sagte Kickl auf Journalistennachfrage am Montag.

Zusammenarbeit zwischen FPÖ und AfD

Man sei "in einer interessanten Phase", sagte der österreichische Ex-Innenminister im Hinblick auf europäische Weichenstellungen im laufenden Jahr. Ende Jänner hatte der FPÖ-Klubobmann bei der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung in Berlin einen Vortrag gehalten. Auch die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, war damals als Gast anwesend. Man dürfe nicht vergessen, dass die AfD "die stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag" sei, sagte Kickl bei einer Pressekonferenz in Wien anlässlich der Landwirtschaftskammerwahlen.